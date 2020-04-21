За добу на коронавірусну хворобу в Україні захворіло 25 дітей та 64 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 415 осіб, з них 25 дітей на 64 медичних працівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 415 осіб, з них 25 дітей та 64 медпрацівники. Було госпіталізовано 1256 осіб, зафіксовано 10 летальних випадків", - сказав Степанов.
Також він додав, що загалом за час пандемії захворіли 6 125 людей, з них 399 дітей та 1138 медичних працівників. Загалом одужало 376 осіб, летальних випадків 161.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 - летальний. Приріст випадків захворювання у країні за добу - 415.