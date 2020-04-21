За сутки на коронавирусную болезнь в Украине заболело 25 детей и 64 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 415 человек, из них 25 детей на 64 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 415 человек, из них 25 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 1256 человек, зафиксировано 10 летальных случаев", - сказал Степанов.
Также он добавил, что всего за время пандемии заболели 6125 человек, из них 399 детей и 1138 медицинских работников. В общем выздоровели 376 человек, летальных исходов 161.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 - летальный. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 415.