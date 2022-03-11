За день з обложених міст евакуювали понад 7 тисяч українців – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що 11 березня з чотирьох населених пунктів України вдалося евакуювати ще понад 7 тисяч людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відеозвернення глави держави.
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"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все, вдалося врятувати 7144 людини з Енергодара, Бучі, Гостомеля, Козаровичі. І це 7144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст. Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж", - сказав Зеленський.
Президент додав, що наразі Маріуполь залишається заблокованим окупантами. Російські війська не пропустили у місто гуманітарну допомогу.
За словами Зеленського, 12 березня до Маріуполя спробують ще раз доправити їжу, воду та медикаменти.
Нагадаємо
Російські окупанти за 12 днів блокади вбили 1582 мирних маріупольців.