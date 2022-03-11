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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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За день з обложених міст евакуювали понад 7 тисяч українців – Зеленський

За день з обложених міст евакуювали понад 7 тисяч українців – Зеленський

Київ • УНН

 • 68988 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що 11 березня з чотирьох населених пунктів України вдалося евакуювати ще понад 7 тисяч людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все, вдалося врятувати 7144 людини з Енергодара, Бучі, Гостомеля, Козаровичі. І це 7144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст. Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж", - сказав Зеленський.

Президент додав, що наразі Маріуполь залишається заблокованим окупантами. Російські війська не пропустили у місто гуманітарну допомогу.

За словами Зеленського, 12 березня до Маріуполя спробують ще раз доправити їжу, воду та медикаменти.

Нагадаємо

Російські окупанти за 12 днів блокади вбили 1582 мирних маріупольців.

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