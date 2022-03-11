За день из осажденных городов эвакуировали более 7 тысяч украинцев – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 11 марта из четырех населенных пунктов Украины удалось эвакуировать еще более 7 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Но несмотря ни на что, удалось спасти 7144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля, Козаровичи. И это 7144 причины, чтобы и завтра, и послезавтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов. Мы будем это делать. Мы будем делать все, чтобы завезти в украинские города гуманитарный груз", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что сейчас Мариуполь остается заблокированным оккупантами. Российские войска не пропустили в город гуманитарную помощь.
По словам Зеленского, 12 марта в Мариуполь попытаются еще раз доставить еду, воду и медикаменты.
Напомним
Российские оккупанты за 12 дней блокады убили 1582 мирных мариупольцев.