За день позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 7 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник не припиняв провокації проти наших підрозділів, чим грубо порушував встановлене з 00.00 години 01 липня 2018 року "хлібне перемир’я", прийняте Тристоронньою контактною групою 27 червня 2018 року у Мінську. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
Російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під провокаційним вогнем перебували наші позиції у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Гнутове та Водяне. Ворог постійно намагався спровокувати Об’єднані сили на порушення встановленого перемир’я.
Втрат серед наших військовослужбовців немає.
Українські захисники цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.
Як повідомляв УНН, населений пункт Золоте-4 у Луганській області взяли під контроль українські військовослужбовці.