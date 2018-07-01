За день позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 7 разів

Російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Під провокаційним вогнем перебували наші позиції у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Гнутове та Водяне. Ворог постійно намагався спровокувати Об’єднані сили на порушення встановленого перемир’я.

Втрат серед наших військовослужбовців немає.

Українські захисники цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.



Як повідомляв УНН, населений пункт Золоте-4 у Луганській області взяли під контроль українські військовослужбовці.