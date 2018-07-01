За день позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 7 раз

Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы в нарушение установленного перемирия.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.



Как сообщал УНН, населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие.