За час останньої тривоги українські захисники знищили 2 ворожих БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За час останньої тривоги воїни зенітного ракетного розрахунку Повітряного командування «Центр» знищили 2 БПЛА. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення командування в Facebook.
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“Воїни-зенітники на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи Українське небо. Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними – горіла військова база окупантів.