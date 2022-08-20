За час останньої тривоги українські захисники знищили 2 ворожих БПЛА

Цитата

“Воїни-зенітники на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи Українське небо. Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними – горіла військова база окупантів.