За время последней тревоги украинские защитники уничтожили 2 вражеских БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За время последней тревоги воины зенитного ракетного расчета Воздушного командования «Центр» уничтожили 2 БПЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение командования в Facebook.
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“Воины-зенитчики на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно стоя на стражи Украинского неба. Около 12:00, на восточных рубежах, еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома”, – говорится в сообщении.
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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы. По предварительным данным – горела военная база оккупантов.