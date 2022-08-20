За время последней тревоги украинские защитники уничтожили 2 вражеских БПЛА

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“Воины-зенитчики на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно стоя на стражи Украинского неба. Около 12:00, на восточных рубежах, еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома”, – говорится в сообщении.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы. По предварительным данным – горела военная база оккупантов.