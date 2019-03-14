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За 5 років в Україні розслідували 144 напади на активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом останніх п’яти років правоохоронні органи України зареєстрували 149 заяв про напади на громадських активістів, за якими відкрито 144 кримінальних проваджень. Про це повідомив начальник Національної поліції Сергій Князєв під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на громадських активістів, передає кореспондент УНН.

За 5 років в Україні розслідували 144 напади на активістів

"Ми склали список кримінальних проваджень, які умовно можна віднести до категорії нападів на громадських активістів на теренах нашої держави. Так, упродовж 2014-2019 років зареєстровано 149 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з громадськими активістами", - зазначив Князєв.

За його словами, найбільше таких повідомлень зареєстровано в Києві – 29. В Одеській області було 19 повідомлень, у Київській – 18, у Дніпропетровській – 15.

Жертвами цих нападів стали 38 активістів, які виступали проти корупції, 31 активіст, який виступав проти порушень законодавства в сфері захисту довкілля і бореться з незаконними забудовами, 19 – серед захисників прав ЛГБТ-спільноти, 16 – націоналісти.

Також серед жертв 18 журналістів, 10 правозахисників, 7 депутатів місцевих рад, 6 волонтерів.

19 випадків із загального числа нападів - вбивства.

За словами Князєва, за цими повідомленнями правоохоронці відкрили 144 кримінальних провадження.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів не задоволена ходом розслідування нападів на активістів Київської області.

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