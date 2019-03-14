За 5 лет в Украине расследовали 144 нападения на активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение последних пяти лет правоохранительные органы Украины зарегистрировали 149 заявлений о нападениях на гражданских активистов, по которым открыто 144 уголовных производств. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на гражданских активистов, передает корреспондент УНН.
"Мы составили список уголовных производств, которые условно можно отнести к категории нападений на гражданских активистов на территории нашего государства. Так, в течение 2014-2019 годов зарегистрировано 149 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с общественными активистами", - отметил Князев.
По его словам, больше всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве - 29. В Одесской области было 19 сообщений, в Киевской - 18, в Днепропетровской - 15.
Жертвами этих нападений стали 38 активистов, выступавших против коррупции, 31 активист, выступающий против нарушений законодательства в сфере защиты окружающей среды и борющийся с незаконными застройками, 19 - среди защитников прав ЛГБТ-сообщества, 16 - националисты.
Также среди жертв 18 журналистов, 10 правозащитников, 7 депутатов местных советов, 6 волонтеров.
19 случаев из общего числа нападений - убийства.
По словам Князева, по этим сообщениям правоохранители открыли 144 уголовных производства.
Напомним, Временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов не удовлетворена ходом расследования нападений на активистов Киевской области.