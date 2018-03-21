За 5 років на дороги держзначення спрямують близько 300 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За 5 років в Україні на дороги державного значення з усіх джерел планується спрямувати близько 300 млрд гривень. Про це під час засідання уряду заявив виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
“Він додав, що згідно прогнозів Міністерства фінансів, передбачається цього року 33,4 млрд гривень плюс окреме бюджетне фінансування, в 2019 році — 51 млрд гривень, в 2020, 2021 та 2022 роках — близько 70 млрд гривень щороку.
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Нагадаю, розподіл коштів виглядає так, що 60% коштів надходжень до Дорожнього фонду спрямуємо на дороги державного значення, 35% на дороги місцевого значення.
За 5 років на дороги державного значення з усіх джерел планується спрямувати близько 300 млрд гривень”, — повідомив С.Новак.