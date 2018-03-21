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За 5 лет на дороги госзначения направят около 300 млрд гривен

За 5 лет на дороги госзначения направят около 300 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За 5 лет в Украине на дороги государственного значения из всех источников планируется направить около 300 млрд гривен. Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает корреспондент УНН.

"Он добавил, что согласно прогнозам Министерства финансов, предполагается в этом году 33,4 млрд гривен плюс отдельное бюджетное финансирование, в 2019 году - 51 млрд гривен, в 2020, 2021 и 2022 годах - около 70 млрд гривен ежегодно.

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Напомню, распределение средств выглядит так, что 60% средств поступлений в Дорожный фонд направим на дороги государственного значения, 35% на дороги местного значения.

За 5 лет на дороги государственного значения из всех источников планируется направить около 300 млрд гривен", - сообщил С.Новак.

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