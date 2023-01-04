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За 2022 рік Україна експортувала агропродукції на понад 20 млрд доларів – Мінагрополітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом минулого року Україна експортувала продукції, за попередніми оцінками, на понад 20 мільярдів доларів, що на половину менше, ніж у 2021 році. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН.

За 2022 рік Україна експортувала агропродукції на понад 20 млрд доларів – Мінагрополітики

Цитата

“Орієнтовно, це буде цифра, приблизно не менше 20 мільярдів доларів. Це те, що було експортовано протягом календарного року. Це дуже не мала сума,враховуючи обставини, при яких це відбувається і відбувалося. Це суттєво менше, приблизно на 50% ніж минулого року”, – заявив Сольський.

Деталі

Він зазначив, що минулого року значна частина коштів від експорту, була віддана аграріям. Проте цього року кошти також пішли на інфраструктуру, та не тільки українську.

“Тому що кораблі, які йдуть за українським зерном, страхові послуги і не тільки, через військові ризики, через умови, в яких ми живем – значно подорожчали. Але це все одно стаття номер 1 по валютним надходженням, і я думаю що маємо великі шанси, що наступного року ситуація буде подібна”, – додав міністр.

Доповнення

Сольський також повідомив, що українські аграрії цього року зіштовхнуться з нестачею коштів та загальним падінням врожаю.

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