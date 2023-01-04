За 2022 год Украина экспортировала агропродукции на более 20 млрд долларов - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В течение прошлого года Украина экспортировала продукции, по предварительным оценкам, на более чем 20 миллиардов долларов, что на половину меньше, чем в 2021 году. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает УНН.
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“Ориентировочно, это будет цифра, примерно не менее 20 миллиардов долларов. Это то, что было экспортировано в течение календарного года. Это очень не малая сумма, учитывая обстоятельства, при которых это происходит и происходило. Это существенно меньше, примерно на 50% чем в прошлом году”, – заявил Сольский.
Детали
Он отметил, что в прошлом году значительная часть средств от экспорта, была отдана аграриям. Однако в этом году средства также пошли на инфраструктуру, и не только украинскую.
“Потому что корабли, которые идут за украинским зерном, страховые услуги и не только, из-за военных рисков, из-за условий, в которых мы живем – значительно подорожали. Но это все равно статья номер 1 по валютным поступлениям, и я думаю что имеем большие шансы, что в следующем году ситуация будет подобная”, – добавил министр.
Дополнение
Сольский также сообщил, что украинские аграрии в этом году столкнутся с нехваткой средств и общим падением урожая.