За 100 днів війни росія заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро

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За словами експертів, росія з 24 лютого по 3 червня отримала 93 мільярди євро доходу від експорту викопного палива за перші 100 днів війни. ЄС імпортував 61% цього обсягу на суму приблизно 57 мільярдів євро.

За даними дослідження, найбільшими імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд євро), Італія (7,8 млрд євро), Нідерланди (7,8 млрд євро), Туреччина (6,7 млрд євро), Польща (4,4 млрд євро), Франція (4,3 млрд євро) та Індія (3,4 млрд євро).

Як зазначили, обсяги імпорту в травні впали приблизно на 15%. Зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту в травні обійшлися країні приблизно в 200 млн євро на день. Однак збільшення попиту на викопні сировини призвело до несподіваного результату: середні експортні ціни росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року, навіть якщо вони були знижені до міжнародних цін.

Китай обігнав Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю був по суті постійним, тоді як Німеччині вдалося помірно скоротити імпорт нафти з росії. Польща та СШа зменшили дохід рф. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення на понад 50%.

У квітні-травні 68% постачань російської сирої нафти було здійснено суднами, що належать компаніям ЄС, Великої Британії та Норвегії, причому лише грецькі танкери перевозили 43%. Що стосується постачань до Індії та Близького Сходу, то ця частка була ще вищою – 80%. 97% танкерів були застраховані лише в трьох країнах: Великій Британії, Норвегії та Швеції.

Нагадаємо

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель підкреслив, що ЄС прагне зменшити залежність від російської енергетики, а не заборонити її повністю.