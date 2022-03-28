Боррель: ЄС зможе відмовитися від російського газу протягом двох років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель підкреслив, що Європейський Союз прагне зменшити залежність від російської енергетики, а не заборонити її повністю. Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia, передає УНН.
Деталі
В інтерв’ю Sky News Arabiа чиновник із зовнішньої політики Європейського Союзу сказав, що ЄС надає "максимально можливу підтримку Україні" під час російської агресії.
Цитата
"Ми надаємо зброю Україні, тому що вона захищається, а росіяни поки не досягли своїх цілей. Те, що росія робить, це систематичне знищення без дотримання прав людини. Це грубе порушення прав людини та закони про права, тож ми завжди будемо допомагати їм (Україні) захищатися", заявив чиновник.
Підкреслив, що Європа прагне диверсифікувати джерела закупівлі газу в Європі , і протягом двох років Європа обійдеться без російського газу.
"Ми хочемо зменшити нашу залежність від російського газу та нафти. Ми багато від них залежимо, і тепер здається, що (росія) є ненадійним партнером, тому ми намагаємося диверсифікувати ресурси, і Близький Схід може зіграти велику роль", – сказав Боррель.
Нагадаємо
Зеленський звернувся до Катару із закликом замінити росію в постачанні енергоносіїв до Європи.