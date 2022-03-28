Боррель: ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Детали

В интервью Sky News Arabiа чиновник по внешней политике Европейского Союза сказал, что ЕС оказывает максимально возможную поддержку Украине" во время российской агрессии.

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"Мы предоставляем оружие Украине, потому что она защищается, а россияне пока не достигли своих целей. То, что Россия делает, это систематическое уничтожение без соблюдения прав человека. Это грубое нарушение прав человека и законы о правах, поэтому мы всегда будем помогать им защищаться", - заявил чиновник.

Подчеркнул, что Европа стремится диверсифицировать источники закупки газа в Европе , и в течение двух лет Европа обойдется без российского газа.

"Мы хотим уменьшить нашу зависимость от российского газа и нефти. Мы от них зависим, и теперь кажется, что россия является ненадежным партнером, поэтому мы пытаемся диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть большую роль", - сказал Боррель.

Напомним

Зеленский обратился к Катару с призывом заменить россию в поставках энергоносителей в Европу.