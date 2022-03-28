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Боррель: ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Киев • УНН

 • 125230 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Глава внешней политики Европейского Союза Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз стремится уменьшить зависимость от российской энергетики, а не запретить ее полностью. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает УНН.

Боррель: ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Детали

В интервью Sky News Arabiа чиновник по внешней политике Европейского Союза сказал, что ЕС оказывает максимально возможную поддержку Украине" во время российской агрессии.

Цитата

"Мы предоставляем оружие Украине, потому что она защищается, а россияне пока не достигли своих целей. То, что Россия делает, это систематическое уничтожение без соблюдения прав человека. Это грубое нарушение прав человека и законы о правах, поэтому мы всегда будем помогать им защищаться", - заявил чиновник.

Подчеркнул, что Европа стремится диверсифицировать источники закупки газа в Европе , и в течение двух лет Европа обойдется без российского газа.

"Мы хотим уменьшить нашу зависимость от российского газа и нефти. Мы от них зависим, и теперь кажется, что россия является ненадежным партнером, поэтому мы пытаемся диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть большую роль", - сказал Боррель.

Напомним

Зеленский обратился к Катару с призывом заменить россию в поставках энергоносителей в Европу.

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