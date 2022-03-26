Зеленський звернувся до Катару із закликом замінити Росію в постачанні енергоносіїв до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Катар може стати надійним постачальником енергоресурсів до Європи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на 20-му Дохійському форумі в Катарі, передає УНН.
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«Це питання часу – коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти і газу. Відповідальні держави, зокрема Держава Катар, це надійні та солідарні постачальники енергоресурсів. І можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена.
Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль!», - наголосив глава держави.
Він закликав країни-учасниці форуму нарощувати виробництво енергоносіїв.
«Щоб в Росії зрозуміли, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю і для шантажу світу», - наголосив Зеленський.