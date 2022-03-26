Зеленский обратился к Катару с призывом заменить Россию в поставках энергоносителей в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Катар может стать надежным поставщиком энергоресурсов в Европу. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на 20-м Дохийском форуме в Катаре, передает УНН.
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"Это вопрос времени - когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа. Ответственные государства, в частности государство Катар, это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень много, чтобы справедливость была восстановлена.
Будущее Европы зависит от ваших усилий!",- подчеркнул глава государства.
Он призвал страны-участницы форума наращивать производство энергоносителей.
"Чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира", - подчеркнул Зеленский.