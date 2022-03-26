Зеленский обратился к Катару с призывом заменить Россию в поставках энергоносителей в Европу

Цитата

"Это вопрос времени - когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа. Ответственные государства, в частности государство Катар, это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень много, чтобы справедливость была восстановлена.

Будущее Европы зависит от ваших усилий!",- подчеркнул глава государства.

Он призвал страны-участницы форума наращивать производство энергоносителей.

"Чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира", - подчеркнул Зеленский.