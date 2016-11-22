За 10 місяців поточного року в Україні виконано робіт зі зведення житла на суму понад 13 млрд грн

Всього протягом цього періоду будівельники виконали робіт на суму 51,3 млрд грн, з яких на зведення житлових будіель припало понад 13,5 млрд грн, а нежитлових 12,9 млрд грн.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.