З упоротими противниками вакцинації дискутувати не буду: мер Дніпра Філатов вакцинувався від COVID-19

КИЇВ. 24 березня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов розповів на своїй сторінці в Facebook про те, що вакцинувався від COVID-19, і пообіцяв не втомлювати подальшими подробицями про біль в місці уколу або слабкість після щеплення. Одночасно з цим він звернув увагу на важливі закономірності, що відбуваються зараз в українських суспільстві, які пов'язані з вакцинацією від COVID-19, пише УНН.