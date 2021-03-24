З упоротими противниками вакцинації дискутувати не буду: мер Дніпра Філатов вакцинувався від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов розповів на своїй сторінці в Facebook про те, що вакцинувався від COVID-19, і пообіцяв не втомлювати подальшими подробицями про біль в місці уколу або слабкість після щеплення. Одночасно з цим він звернув увагу на важливі закономірності, що відбуваються зараз в українських суспільстві, які пов'язані з вакцинацією від COVID-19, пише УНН.
Цитата:
“Як я і обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію. Відразу попереджаю, що я не буду втомлювати вас наступні дві доби непотрібними подробицями про те, чи була у мене температура, чи ломило кості і чи боліла рука в місці уколу. Давайте поговоримо серйозно про зовсім інші речі”, - написав Філатов.
Деталі
У своїй публікації мер Дніпра підкреслює, що багато лідерів громадської думки шкодять процесу вакцинації своїми заявами, тоді як покладатися слід виключно на думку професіоналів — медиків.
“Вакцинуватися необхідно. Я навіть не буду вступати з цього приводу в дискусію, особливо з упоротими противниками вакцинації (їх наступний крок — визнання Землі плоскою і боротьба з 5G). Держава зобов’язана проводити чітку інформаційну політику щодо вакцинації, або хоча б, як мінімум, закрити рот народним депутатам та іншим великим начальникам, які ні чорта не тямлять в медицині (і, як правило, взагалі ні в чому не тямлять), але страждають словесним поносом і продовжують коментувати будь-яку подію в країні і світі. Про вакцинацію зобов’язані говорити лікарі, а не “лідери громадської думки”, — упевнений Філатов.
Вакцинація в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Цією ж вакциною були зроблені щеплення і літнім батькам міністра охорони здоров’я Степанова. Залишковими дозами вакцини зараз можуть за бажанням зробити щеплення громадські діячі та ветерани АТО/ООС.
До того ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) прищепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.