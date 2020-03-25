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З Туреччини до України евакуювали 430 українців

З Туреччини до України евакуювали 430 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. До України із Туреччини евакуювались 430 українців, які не могли повернутись додому до моменту закриття кордону 16 березня. Про це повідомив генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України. У транзитній зоні а/п Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в а/п та швидшого повернення в Україну", - написав генконсул.

Як повідомляв УНН, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. 

Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України.
У транзитній зоні а/п Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в а/п та швидшого повернення в  pic.twitter.com/DWaylRsEPb

— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) March 24, 2020

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