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5 марта, 18:37 • 95269 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Из Турции в Украину эвакуировали 430 украинцев

Из Турции в Украину эвакуировали 430 украинцев

Киев  •  УНН

 • 15118 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украину из Турции эвакуировались 430 украинцев, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта. Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне а/п Стамбул находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а/п и быстрому возвращению в Украину”, — написал генконсул.

Как сообщал УНН, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины.
В транзитной зоне а / п Стамбул находится около 100 украинских. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а / п и быстрого возвращения в pic.twitter.com/DWaylRsEPb

— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) March 24, 2020

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