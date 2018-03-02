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З російського полону сьогодні повернуться двоє українських прикордонників

З російського полону сьогодні повернуться двоє українських прикордонників

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні додому з Російської Федерації повернуться двоє заручників: українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь. Про це УНН повідомили джерела в прикордонній службі.

Натомість, Україна передасть Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ — Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року на Сумщині Росія затримала двох українських прикордонників. У Москві їх взяли під варту на два місяці та звинуватили у незаконному перетині кордону. У Росії нашим прикордонникам загрожувало до 6 років ув’язнення. 26 лютого затриманих на Сумщині українських прикордонників перевели з Москви до Брянська.

А от росіян ФСБівців Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба затримали 30 червня 2017-го прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗСУ, на березі Перекопської затоки. Тоді під час допиту військові РФ розповіли, що “виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту”.

Так, 30 червня 2017-го український суд узяв під варту затриманих на Херсонщині військових ФСБ Росії.

Попередньо обмін повинен розпочатися об 11 у нейтральній зоні кордону між нашою державою та РФ.

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