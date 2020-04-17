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З ранку п’ятниці низку вулиць Києва скували затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 8:30 у Києві на частині вулиць спостерігається значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть вулиця Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, Набережне шосе, Велика окружна дорога, проспект Степана Бандери, вулиця Богатирська.

Незначні ускладнення руху виникли на бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулиці Щусєва та вулиці Автозаводській.

На лівому березі незначне ускладнення руху на Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича та проспекті Миколи Бажана.

Ускладнено рух Південним та Русанівським мостом.

Також затори утворились на в’їзді до Києва - на проспекті Академіка Глушкова, там водіям та пасажирам транспорту вимірюють температуру при в’їзді.

Нагадаємо, що такі заходи запровадили з 16 квітня, і якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби.

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