С утра пятницы ряд улиц Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 8:30 в Киеве на части улиц наблюдается значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, Набережное шоссе, Большая окружная дорога, проспект Степана Бандеры, улица Богатырская.
Незначительные затруднения движения возникли на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улице Щусева и улице Автозаводской.
На левом берегу незначительное затруднение движения на Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича и проспекте Бажана.
Затруднено движение по Южному и Русановскому мостам.
Также пробки образовались на въезде в Киев - на проспекте Академика Глушкова, там водителям и пассажирам транспорта измеряют температуру при въезде.
Напомним, что такие меры ввели с 16 апреля, и если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека должны тестировать на наличие коронавирусной болезни.