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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53528 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62856 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76723 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75819 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82355 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105702 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130797 просмотра

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С утра пятницы ряд улиц Киева сковали пробки

С утра пятницы ряд улиц Киева сковали пробки

Киев  •  УНН

 • 15360 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 8:30 в Киеве на части улиц наблюдается значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, Набережное шоссе, Большая окружная дорога, проспект Степана Бандеры, улица Богатырская.

Незначительные затруднения движения возникли на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улице Щусева и улице Автозаводской.

На левом берегу незначительное затруднение движения на Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича и проспекте Бажана.

Затруднено движение по Южному и Русановскому мостам.

Также пробки образовались на въезде в Киев - на проспекте Академика Глушкова, там водителям и пассажирам транспорта измеряют температуру при въезде.

Напомним, что такие меры ввели с 16 апреля, и если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека должны тестировать на наличие коронавирусной болезни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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