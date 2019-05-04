З приватного будинку на Вінничині вкрали понад мільйон доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Вінничині у керівника сільськогосподарського товариства вкрали понад мільйон доларів. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Вінницькій області невідома особа через вікно потрапила у приватний будинок керівника сільськогосподарського товариства та вкрала 1 100 000 доларів і ювелірні вироби.
Наразі обставини злочину встановлюються. Розпочато досудове розслідування.
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