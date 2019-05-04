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З приватного будинку на Вінничині вкрали понад мільйон доларів

З приватного будинку на Вінничині вкрали понад мільйон доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На Вінничині у керівника сільськогосподарського товариства вкрали понад мільйон доларів. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

У Вінницькій області невідома особа через вікно потрапила у приватний будинок керівника сільськогосподарського товариства та вкрала 1 100 000 доларів і ювелірні вироби.

Наразі обставини злочину встановлюються. Розпочато досудове розслідування.

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Як повідомляв УНН, на Київщині чоловік обікрав прикуту до ліжка пенсіонерку.

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