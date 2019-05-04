Из частного дома в Винницкой области украли более миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Винницкой области у руководителя сельскохозяйственного общества украли более миллиона долларов. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Винницкой области неизвестный через окно попал в частный дом руководителя сельскохозяйственного общества и украл 1 100 000 долларов и ювелирные изделия.
Обстоятельства преступления устанавливаются. Начато досудебное расследование.
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Как сообщал УНН, в Киевской области мужчина обокрал прикованную к постели пенсионерку.