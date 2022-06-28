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З початку вторгнення рф Україна отримала до пів сотні "Байрактарів" та очікує ще десятки – міністр оборони

З початку вторгнення рф Україна отримала до пів сотні "Байрактарів" та очікує ще десятки – міністр оборони

Київ • УНН

 • 75949 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про масштабні плани щодо закупівлі Україною безпілотників компанії Baykar Makina, пише УНН.

Цитата

«Плани України щодо придбання байрактарів теж масштабні. Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до пів сотні «літачків». Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ, і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників», - написав міністр у своєму Facebook.

Деталі

Він зауважив, що українські військові отримали перші «Байрактари» на полі бою ще у 2021 року. Вони дуже успішно показали себе в битві.

Того ж року було досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва «Байрактарів» в Україні.

«Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані. Окремо дякую за позицію і підтримку міністру оборони Туреччини Генералу Хулусі Акару», - повідомив Резніков.

Він висловив вдячність українському народу, який за декілька днів назбирав коштів більш як на три безпілотники, а також компанії, яка вже вдруге вирішила передати їх Україні на безплатній основі.

Нагадаємо

За три дні акції українці зібрали 600 мільйонів гривень, чого вистачить на придбання чотирьох БПЛА"Байрактар" TB2.

Наступного ж дня після цього виробник безпілотників заявив, що безкоштовно відправляє Україні 3 “Байрактари”.

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