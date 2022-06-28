С начала вторжения рф Украина получила до полусотни "Байрактаров" и ожидает еще десятки - министр обороны

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«Планы Украины по приобретению байракторов тоже масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни «самолетиков». Еще несколько законтрактованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников», – написал министр в своем Facebook.

Детали

Он отметил, что украинские военные получили первые «Байрактары» на поле боя еще в 2021 году. Они очень удачно показали себя в битве.

В том же году были достигнуты принципиальные договоренности по строительству совместного завода по производству «Байракторов» в Украине.

«В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы. Отдельно благодарю за позицию и поддержку министра обороны Турции генерала Хулуси Акара», - сообщил Резников.

Он выразил благодарность украинскому народу, который за несколько дней насобирал средств более чем на три беспилотника, а также компании, которая во второй раз решила передать их Украине на бесплатной основе.

Напомним

За три дня акции украинцы собрали 600 миллионов гривен, чего хватит на приобретение четырех БПЛА "Байрактар" TB2.

На следующий же день после этого производитель беспилотников заявил, что бесплатно отправляет Украине 3 “Байрактара”.