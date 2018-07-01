З початку військового конфлікту на Донбасі загинув 51 моряк

"За час проведення АТО/ООС, виконуючи завдання, загинув 51 військовий зі складу ВМС, поранено 488 моряків. Державними нагородами нагороджено 498, нагородами Міністерства оборони України – 1515, Генштабу – 1385 моряків", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, наступного тижня почнуться українсько-американські морські навчання "Сі Бриз – 2018".

Як повідомляв УНН, відповідно до Указу Президента України № 331/2015 від 12-го червня 2015-го року День Флоту в Україні відзначається у першу неділю липня.