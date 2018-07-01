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9 марта, 09:44 • 120730 просмотра

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С начала военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк

С начала военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк

Киев  •  УНН

 • 8968 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. За время военного конфликта в Донбассе погиб 51 военный. ВМС Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу СНБО.

"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", - говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе начнутся украинские-американские морские учения "Си Бриз - 2018".

Как сообщал УНН, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.

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