З початку серпня в Україні втопилися понад два десятки людей

Зокрема, 2 серпня на Одещині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопчика 2007 року народження, який ще 31 липня на саморобному плоту вийшов у Дністровський лиман, за 300 метрів від берега пірнув у воду та зник.



Цього ж дня на Вінниччині, під час купання на річці Південний Буг потонула дівчинка 2008 року народження.



Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей. При цьому врятовано 577 людей, у тому числі 105 дітей.



Як повідомляв УНН, вчора, 4 серпня, о 12:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Новомиколаївському пляжі р. Інгул у м. Кропивницький виявлено тіло загиблого юнака.