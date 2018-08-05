З початку серпня в Україні втопилися понад два десятки людей

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КИЇВ. 5 серпня УНН. Спека, що панує на території України, суттєво впливає на статистику загибелі громадян на водоймах. Зазвичай, відпочинок біля води — чи не найкращий спосіб охолодитися, коли за вікном прогнозують понад 35 градусів. Так, тільки з початку серпня кількість утоплень вже налічує понад два десятки випадків. Серед загиблих чимало і дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зокрема, 2 серпня на Одещині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопчика 2007 року народження, який ще 31 липня на саморобному плоту вийшов у Дністровський лиман, за 300 метрів від берега пірнув у воду та зник.

Цього ж дня на Вінниччині, під час купання на річці Південний Буг потонула дівчинка 2008 року народження.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей. При цьому врятовано 577 людей, у тому числі 105 дітей.

Як повідомляв УНН, вчора, 4 серпня, о 12:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Новомиколаївському пляжі р. Інгул у м. Кропивницький виявлено тіло загиблого юнака.

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