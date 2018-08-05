С начала августа в Украине утонули более двух десятков человек

В частности, 2 августа в Одесской области водолазы нашли и подняли на поверхность тело мальчика 2007 года рождения, который еще 31 июля на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман, в 300 метрах от берега нырнул в воду и исчез.



В этот же день в Винницкой области, во время купания на реке Южный Буг утонул девочка 2008 года рождения.



Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасено 577 человек, в том числе 105 детей.



Как сообщал УНН, вчера, 4 августа, в 12:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Новониколаевском пляже р. Ингул в г. Кропивницкий обнаружено тело погибшего юноши.