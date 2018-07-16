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З початку року водна стихія забрала життя 60 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку 2018 року у водоймах країни вже потонуло 610 осіб, при чому 60 з них - діти. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН. 

“Загалом, з початку року у водоймах країни вже потонуло 610 людей, з яких 60 дітей. При цьому врятовано 347 громадян, у тому числі 43 дитини”, — йдеться у довідці ДСНС станом на 16 липня 2018 року.

Як зазначають рятувальники, лише впродовж 15 липня у водоймах країни потонуло 10 громадян. Разом з тим з початку липня вода забрала життя вже більше сотні людей.

Зокрема, цієї неділі на Київщині втопилося троє громадян. На р. Десна в селі Рожни Броварського району з води було вилучено тіло потонулої жінки 1987 року народження, а з водойми між містом Боярка та селом Малютянка Києво-Святошинского району — тіло чоловіка віком 45-50 років. Цього ж дня під час купання у річці Десна, пірнув та зник під водою хлопець 2001 року народження. Загиблого поки не знайдено, вже сьогодні, 16 липня, рятувальники продовжили пошуки.

На Чернігівщині минулої доби у воді загинуло двоє громадян, а на Сумщині було знайдено потонулого чоловіка, який зник ще 13 липня та дідуся 1949 року народження, який потонув на ставку у селі Склярівка Сумського району.

По одному нещасному випадку зафіксовано у Хмельницькій, Одеській, Харківській та Кіровоградській областях.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Раніше УНН повідомляв, що кількість жертв на воді в Україні сягнула майже 600 осіб.

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