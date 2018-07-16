С начала года водная стихия унесла жизни 60 детей

“Всего с начала года в водоемах страны уже утонули 610 человек, из которых 60 - дети. При этом спасены 347 граждан, в том числе 43 ребенка”, - говорится в справке ГСЧС по состоянию на 16 июля 2018 года.

Как отмечают спасатели, только на протяжении 15 июля в водоемах страны утонуло 10 граждан. Вместе с тем с начала июля вода унесла жизни уже более сотни человек.

В частности, в это воскресенье в Киевской области утонули трое граждан. На р. Десна в селе Рожны Броварского района из воды было извлечено тело утонувшей женщины 1987 года рождения, а из водоема между городом Боярка и селом Малютянка Киево-Святошинского района — тело мужчины возрастом 45-50 лет. В этот же день во время купания в реке Десна, нырнул и исчез под водой парень 2001 года рождения. Погибшего пока не нашли, уже сегодня, 16 июля, спасатели продолжили поиски.

В Черниговской области за минувшие сутки в воде погибли двое граждан, а в Сумской области было найдено тело утонувшего мужчины, который исчез еще 13 июля и пенсионера 1949 года, который утонул в пруду в селе Скляровка Сумского района.

По одному несчастному случаю зафиксировано в Хмельницкой, Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Ранее УНН сообщал, что количество жертв на воде в Украине достигла почти 600 человек.