З початку року в Україну не пустили понад 3 тисячі росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. З початку 2019 року в Україну не пустили понад 3 тисячі громадян Російської Федерації. Про це журналісту УНН розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"З початку року (не пустили в Україну – ред.) 3 400 громадян Російської Федерації", - зазначив Демченко.
Загалом, за його словами, відмову в перетині державного кордону України в 2019 році отримало 16 300 осіб.
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Нагадаємо, на пункті пропуску "Ужгород" в автомобілі, яким керував громадянин Чехії, знайшли арбалет, стріли до нього та ніж з лезом завдовжки 27 см.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали іноземців, які намагались потрапити до країн ЄС.