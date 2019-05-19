Прикордонники затримали іноземців, які намагались потрапити до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Упродовж доби прикордонники Львівського та Мостиського загонів затримали чотирьох громадян Туреччини та двох - з Ірану, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Так, вчора на околиці с. Нагачів прикордонники відділення "Грушів" Львівського загону, співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Нацполіції неподалік держрубежу зупинили автомобіль, яким їхали 4 громадянина Туреччини. Під час бесіди прикордонники з’ясували, що чоловіки прибули в Україну як туристи, проте пояснити мету свого перебування в контрольованому прикордонному районі не змогли.
Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності. Згодом прикордонники встановили, що турки мали намір незаконно потрапити до країн Євросоюзу.
Крім того, сьогодні о п’ятій годині ранку, група реагування від відділу "Шегині" з допомогою службового собаки за 200 метрів до лінії державного кордону затримала 2 громадян Ірану. Інформацію про знаходження в населеному пункті двох іноземців прикордонникам Мостиського загону надав мешканець прикордоння.
Наразі іранці утримуються в ПТТ загону. Згодом їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст. 204-1 КУпАП.
Як повідомляв УНН, іноземці з фальшивими паспортами намагались вилетіти з України.