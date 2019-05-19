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Пограничники задержали иностранцев, которые пытались попасть в страны ЕС

Пограничники задержали иностранцев, которые пытались попасть в страны ЕС

Киев  •  УНН

 • 12674 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. За сутки пограничники Львовского и Мостиского отрядов задержали четырех граждан Турции и двух - из Ирана, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Так, вчера на окраине с. Нагачев пограничники отделения "Грушев" Львовского отряда, сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы и Нацполиции неподалеку госграницы остановили автомобиль, в котором ехали 4 гражданина Турции. Во время беседы пограничники выяснили, что мужчины прибыли в Украину как туристы, однако объяснить цель своего пребывания в контролируемом пограничном районе не смогли.

Иностранцев, которые имели с собой документы, доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности. Впоследствии пограничники установили, что турки намеревались незаконно попасть в страны Евросоюза.

Кроме того, сегодня в пять часов утра, группа реагирования от отдела "Шегини" с помощью служебной собаки в 200 метрах от линии государственной границы задержала 2 граждан Ирана. Информацию о нахождении в населенном пункте двух иностранцев пограничникам Мостиского отряда предоставил житель приграничья.

Сейчас иранцы содержатся в ПТТ отряда. Впоследствии они будут привлечены к ответственности по ч.2 ст. 204-1 КУоАП.

Как сообщал УНН, иностранцы с фальшивыми паспортами пытались вылететь из Украины.

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