С начала года в Украину не пустили более 3 тыс. россиян

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36114 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57467 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74320 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88071 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122201 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111431 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144613 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
С начала года в Украину не пустили более 3 тыс. россиян

С начала года в Украину не пустили более 3 тыс. россиян

Киев  •  УНН

 • 15074 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. С начала 2019 году в Украину не пустили более 3000 граждан Российской Федерации. Об этом журналисту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"С начала года (не пустили в Украину - ред.) 3400 граждан Российской Федерации", - отметил Демченко.

В целом, по его словам, отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получило 16300 человек.

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Напомним, в пункте пропуска "Ужгород" в автомобиле, которым управлял гражданин Чехии, нашли арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см.

Как сообщал УНН, пограничники задержали иностранцев, которые пытались попасть в страны ЕС .

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