З початку року в Україні обліковано пів сотні проваджень через контрабанду

Так, в Україні за січень-березнь 2020 року обліковано 50 кримінальних проваджень за ст. 201 ККУ "Контрабанда".

Загалом зареєстровано 50 таких кримінальних правопорушень. З них жодного не закрито та 7 проваджень передано до суду.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Рава-Руська”, що на польсько-українському кордоні, затримали одяг, взуття та аксесуари. Перевізник вказав, що ці речі вже були у вжитку, проте вони виявились новими.