З початку року в Україні обліковано пів сотні проваджень через контрабанду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні за січень-квітень цього року обліковано 50 кримінальних проваджень через контрабанду. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Так, в Україні за січень-березнь 2020 року обліковано 50 кримінальних проваджень за ст. 201 ККУ "Контрабанда".
Загалом зареєстровано 50 таких кримінальних правопорушень. З них жодного не закрито та 7 проваджень передано до суду.
Нагадаємо, у пункті пропуску “Рава-Руська”, що на польсько-українському кордоні, затримали одяг, взуття та аксесуари. Перевізник вказав, що ці речі вже були у вжитку, проте вони виявились новими.