На кордоні з Польщею затримали новий одяг під виглядом "гуманітарки"

“У пункт пропуску "Рава-Руська“ в Україну прибула вантажівка із вантажем гуманітарної допомоги. За документами автомобілем везли одяг, що був у вжитку”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що, враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, прикордонники ініціювали спільний з працівниками митниці поглиблений огляд автомобіля та перевірку товару.

“Згодом оглядова група у вантажівці виявила категорично нові товари з етикетками різних виробників — понад 900 кг одягу, 816 пар взуття та 3 ящики біжутерії”, — повідомили прикордонники.

Наразі триває експертиза щодо встановлення вартості виявленого вантажу.

Нагадаємо, що на пункті пропуску “Ягодин” на польсько-українському кордоні виявили вантажівку із “гуманітарною допомогою”, вантаж якої не відповідав заявленим документам. Так, було знайдено понад 1000 товарів на суму понад 1,5 млн гривень.



