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На кордоні із Польщею викрили оборудку з "гуманітаркою" на півтора мільйони

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На пункті пропуску “Ягодин” на польсько-українському кордоні виявили вантажівку із “гуманітарною допомогою”, вантаж якої не відповідав заявленим документам. Так, було знайдено понад 1000 товарів на суму понад 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Днями прикордонники Луцького загону... виявили вантажівку з гуманітарною допомогою з США. Близько 9,5 тонни гуманітарної допомоги на суму 2,6 тис. доларів везли вантажівкою DAF через пункт пропуску "Ягодин“ в Україну. Втім, "благодійні наміри“ були лише прикриттям”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники отримали інформацію стосовно можливої невідповідності вантажу, у результаті чого правоохоронці провели поглиблену перевірку автомобіля.

“За результатами виявлено не заявлений до переміщення вантаж, а саме — косметичні засоби, біжутерія, одяг, аксесуари тощо. Загалом прикордонники знайшли понад 1000 найменувань товару на понад 1,5 млн грн”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, із Польщі в Україну намагалися незаконно ввезти понад тисячу мобільних телефонів та чотири телевізори.

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