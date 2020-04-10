На кордоні із Польщею у вантажівці "з харчовими добавками" виявили понад 1 тис. телефонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Із Польщі в Україну намагалися незаконно ввезти понад тисячу мобільних телефонів та чотири телевізори. Незадекларований товар виявили у автомобілі на пункті пропуску "Ягодин". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки Renault, що прямувала на в’їзд в Україну, спільна оглядова група виявила пошкоджений металевий дріт та пломбу. В ході огляду автомобіля серед заявленого вантажу "харчові добавки" було знайдено 1020 мобільних телефонів, 4 телевізори та інші незадекларовані товари", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі проведено заходи щодо документування правопорушення та встановлюється сума виявленого товару.
Нагадаємо, у Києві митники у посилці з КНР виявили 0,5 кг стероїдів, які не були зазначені у декларації.