На границе с Польшей в грузовике "с пищевыми добавками" обнаружили более 1 тыс. телефонов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Из Польши в Украину пытались незаконно ввезти более тысячи мобильных телефонов и четыре телевизора. Незадекларированный товар обнаружили в автомобиле на пункте пропуска "Ягодын". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика Renault, который направлялся на въезд в Украину, общая обзорная группа обнаружила поврежденную металлическую проволку и пломбу. В ходе осмотра автомобиля среди заявленного груза "пищевые добавки" было найдено 1020 мобильных телефонов, 4 телевизора и другие незадекларированные товары", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проведены мероприятия по документированию правонарушения и устанавливается сумма выявленного товара.
Напомним, в Киеве таможенники в посылке из Китая обнаружили 0,5 кг стероидов, которые не были указаны в декларации.