На границе с Польшей разоблачили оборудку с "гуманитаркой" на полтора миллиона

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. На пункте пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе обнаружили грузовик с "гуманитарной помощью", груз которой не отвечал заявленным документам. Так, было найдено более 1000 товаров на сумму свыше 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"На днях пограничники Луцкого отряда... обнаружили грузовик с гуманитарной помощью из США. Около 9,5 тонны гуманитарной помощи на сумму 2,6 тыс. долларов везли грузовиком DAF через пункт пропуска "Ягодин" в Украине. Впрочем, "благотворительные намерения" были только прикрытием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники получили информацию о возможном несоответствии груза, в результате чего правоохранители провели углубленную проверку автомобиля.

"По результатам выявлено не заявленные к перемещению грузы, а именно - косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и тому подобное. В общем пограничники нашли более 1000 наименований товара на более чем 1,5 млн грн", - добавляется в сообщении.

Напомним, из Польши в Украину пытались незаконно ввезти более тысячи мобильных телефонов и четыре телевизора.

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