На границе с Польшей задержали новую одежду под видом "гуманитарки"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В пункте пропуска "Рава-Русская" на польско-украинской границе задержали контрабанду одежды, обуви и аксессуаров. Перевозчик указал, что эти вещи уже были в употреблении, однако они оказались новыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину прибыл грузовик с грузом гуманитарной помощи. По документам автомобилем везли одежду, бывшую в употреблении", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров через государственную границу, пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр автомобиля и проверку товара.
"Впоследствии группа, совершавшая осмотр, в грузовике обнаружила категорически новые товары с этикетками различных производителей - более 900 кг одежды, 816 пар обуви и 3 ящика бижутерии", - сообщили пограничники.
Сейчас продолжается экспертиза по установлению стоимости выявленного груза.
Напомним, что в пункте пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе обнаружили грузовик с "гуманитарной помощью", груз которого не отвечал заявленным документам. Так, было найдено более 1000 товаров на сумму свыше 1,5 млн гривен.