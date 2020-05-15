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На границе с Польшей задержали новую одежду под видом "гуманитарки"

Киев • УНН

 • 14940 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В пункте пропуска "Рава-Русская" на польско-украинской границе задержали контрабанду одежды, обуви и аксессуаров. Перевозчик указал, что эти вещи уже были в употреблении, однако они оказались новыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На границе с Польшей задержали новую одежду под видом "гуманитарки"

"В пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину прибыл грузовик с грузом гуманитарной помощи. По документам автомобилем везли одежду, бывшую в употреблении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров через государственную границу, пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр автомобиля и проверку товара.

"Впоследствии группа, совершавшая осмотр, в грузовике обнаружила категорически новые товары с этикетками различных производителей - более 900 кг одежды, 816 пар обуви и 3 ящика бижутерии", - сообщили пограничники.

Сейчас продолжается экспертиза по установлению стоимости выявленного груза.

Напомним, что в пункте пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе обнаружили грузовик с "гуманитарной помощью", груз которого не отвечал заявленным документам. Так, было найдено более 1000 товаров на сумму свыше 1,5 млн гривен.

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