С начала года в Украине учтено полсотни производств из-за контрабанды
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине за январь-апрель этого года учтено 50 уголовных производств из-за контрабанды. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора Украины.
Так, в Украине за январь-март 2020 года учтено 50 уголовных производств по ст. 201 УКУ "Контрабанда".
Всего зарегистрировано 50 таких уголовных правонарушений. Из них ни одного не закрыто и 7 производств передано в суд.
Напомним, в пункте пропуска "Рава-Русская" на польско-украинской границе задержали одежду, обувь и аксессуары. Перевозчик указал, что эти вещи уже были в употреблении, однако они оказались новыми.