З початку року Україна імпортувала понад 9 млрд кубометрів газу – оператор

“За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 9,2 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 21% (на 1,6 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 48% перевищує середній показник у 2016-2019 роках”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за 7 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав 5,4 млрд куб.м (+16% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини — 2,7 млрд куб. м(+26%), із Польщі — 1,1 млрд куб. м (+33%).

“В липні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 2,1 млрд куб. м природного газу, що на 9% (або 183 млн куб. м) більше за імпортні обсяги липня 2019 року. Разом з тим, це на 18% (або 320 млн куб. м) більше, ніж у червні 2020 року. Більше того, з початком серпня добові обсяги транспортування газу з європейських країн до України різко зросли ще на 55% і досягнули нового історичного рекорду по цьому напрямку — 107 млн куб м”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, за 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 29,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди.