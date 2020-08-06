С начала года Украина импортировала более 9 млрд кубометров газа - оператор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С января по июль 2020 года Украина протранспортировала 9,2 млрд куб. м газа из Европы в Украину, что на 21% больше, чем за соответствующий период в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.
"За 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранспортировал 9,2 млрд куб. м газа из Европы в Украину по заказу своих клиентов. Это на 21% (на 1,6 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 48% превышает средний показатель в 2016-2019 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за 7 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 5,4 млрд куб.м (+ 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 2,7 млрд куб. м (+ 26%), из Польши - 1,1 млрд куб. м (+ 33%).
"В июле месяце 2020 года в Украину было импортировано 2,1 млрд куб. м природного газа, что на 9% (или 183 млн куб. м) больше импортных объемов июля 2019 года. Вместе с тем, это на 18% (или 320 млн куб. м) больше, чем в июне 2020 года. Более того, с начала августа суточные объемы транспортировки газа из европейских стран в Украину резко выросли еще на 55% и достигли нового исторического рекорда по этому направлению - 107 млн куб м", - добавили в сообщении.
Напомним, за 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитував 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделки.